Память на долгие годы: работники отрасли создали надпись ´9 мая´ из живых деревьев.

Уникальное событие состоялось сегодня в Кировском районе Могилевской области. Работники аппарата министерства вместе с коллективами подчинённых республиканских организаций, Могилёвского ГПЛХО и Бобруйского лесхоза создают из деревьев надпись ´9 мая´.
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