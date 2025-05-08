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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Память на долгие годы: работники отрасли создали надпись ´9 мая´ из живых деревьев.

Память на долгие годы: работники отрасли создали надпись ´9 мая´ из живых деревьев.

Уникальное событие состоялось сегодня в Кировском районе Могилевской области. Работники аппарата министерства вместе с коллективами подчинённых республиканских организаций, Могилёвского ГПЛХО и Бобруйского лесхоза создают из деревьев надпись ´9 мая´.

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