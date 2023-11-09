Диагнозы в поликлиниках Москвы уже ставят алгоритмы ИИ

Московские поликлиники, обслуживающие взрослое население, начали применять в работе новый сервис, ставящий заключительные диагнозы, определенные при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, и точность которого, как утверждают на интернет-ресурсе правительства Москвы, уже достигла 87 %.