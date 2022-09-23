Как геомагнитная буря влияет на тело человека

Правда ли, что геомагнитные бури влияют на самочувствие и здоровье человека? Есть ли связь между вспышками на Солнце и числом инфарктов, инсультов, госпитализаций и самоубийств? Рассказывает специалист, который занимается этой темой много лет.
Правда ли, что геомагнитные бури влияют на самочувствие и здоровье человека? Есть ли связь между вспышками на Солнце и числом инфарктов, инсультов, госпитализаций и самоубийств? Рассказывает специалист, который занимается этой темой много лет.
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