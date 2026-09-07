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ИА Регнум

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Бывший главком ВС Тер-Григорянц отказался от гражданства Армении

Бывший главком ВС Тер-Григорянц отказался от гражданства Армении

Генерал-лейтенант СССР и Армении, занимавший высокие посты в министерстве обороны Армении в 1990-х годах, Норат Тер-Григорянц заявил, что отказался от паспорта Армении.

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