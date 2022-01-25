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Два человека погибли на шахте в Магаданской области

Два человека погибли на шахте в Магаданской области

Уголовное дело возбуждено в Сусумане Магаданской области по факту гибели двух человек в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Магаданской области.

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