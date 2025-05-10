Акция «И творчество к ПОБЕДЕ приближало»: Николай Николаевич Давыдов – правнук героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, библиотекарь Майкопской опытной станции ВИРИз автобиографии Николая Николаевича Давыдова:«Родился 15 декабря 1897 года.
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