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Курские новости

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Курск: Дебиторская задолженность подрядчиков достигла 1,4 млрд рублей

Долг подрядчиков перед Курском составляет 1,387 млрд рублей. Суд назначил экспертизу по реконструкции очистных сооружений, её проведут до 1 декабря 2026 года.

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