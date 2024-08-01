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Массированная атака Вооруженных сил Украины на Белгородскую область: повреждена инфраструктура и транспортные объекты

Массированная атака Вооруженных сил Украины на Белгородскую область: повреждена инфраструктура и транспортные объекты

Во время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область были повреждены объект инфраструктуры связи в селе Новопетровка, автомобиль в селах Мокрая Орловка и Муром Шебекинского района, а также жилой дом в городе Шебекино.

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