Дрон-камикадзе «Трибунал»: что стоит за новым российским оружием? Ирэн ОрлонскаяНедавно были проведены успешные испытания нового дрона-камикадзе под названием «Трибунал» в рамках специальной военной операции.
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