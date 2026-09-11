Жительница Херсонской области предстала перед судом за совершение преступления против безопасности Российской Федерации

В августе текущего года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Херсонской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали 50-летнюю жительницу г.
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