Экономисты снизили прогнозы по росту экономики еврозоны в 2025 году

Германия и Франция будут с трудом выходить из экономического кризисаpiqsels.com читайте на monocle.ruГермания и Франция будут с трудом выходить из экономического кризисаПо данным опроса Bloomberg, экономика еврозоны в следующем году будет расти медленнее, чем предполагалось ранее, и будет расти лишь немного быстрее, чем в 2024 году.