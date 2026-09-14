На ВДНХ отметили 80-летие владимирского тяжеловоза

Сегодня в России осталось около 400 владимирских тяжеловозов, ежегодно на сохранение породы выделяется свыше 25 млн рублей из областного бюджета.
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