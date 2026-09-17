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Царьград

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В Челябинске ювелир украл сданные в ремонт изделия на 100 тысяч

В Челябинске ювелир украл сданные в ремонт изделия на 100 тысяч

В Челябинске задержали работника ювелирного магазина, подозреваемого в хищении изделий клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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