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Воздушная тревога в восьми регионах Украины: удары по ключевым объектам

Воздушная тревога в восьми регионах Украины: удары по ключевым объектам

В восьми украинских областях, включая Киевскую и Харьковскую, объявлена воздушная тревога. Российские войска начали наносить удары по важным объектам инфраструктуры с 10 октября 2022 года, после инцидента на Крымском мосту.

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