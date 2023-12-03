Более 1000 электрокаров насчитали в Новосибирской области

«От налогообложения по транспортному налогу освобождаются физические лица и организации, владеющие электромобилями, – напомнил председатель комитета Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.
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