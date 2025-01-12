В Ираке Парламент отложил сессию из-за бойкотирования закона об амнистии

Иракский парламент не смог провести свою сессию из-за преднамеренного отсутствия кворума, поскольку некоторые политические блоки намеренно бойкотировали заседание, заявил иракский депутат, 12 января сообщает Shafaq News.
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