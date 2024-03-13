Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Россия на коленях будет просить мира!» Ничему их жизнь не учит... Как рухнули наполеоновские планы Франции

«Россия на коленях будет просить мира!» Ничему их жизнь не учит... Как рухнули наполеоновские планы Франции

Вчера 23K прочитали Глядя на реку, Наполеон предвкушал свой скорый триумф. Там, на другом берегу Немана, он одержит величайшую из своих побед, превратив Российскую империю в поверженного гиганта.

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Комментарии
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Любовь Басовская
Россия поступает всегда одинаково: изматывает противника и уничтожает. Так держать!!! С нами Бог!
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20 час.

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