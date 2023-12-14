Сенат США принял законопроект об обороне без учета требований республиканцев

NYT: Сенат США принял законопроект об обороне на сумму 886 миллиардов долларов Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов принял законопроект об обороне на сумму 886 миллиардов долларов без учета требований республиканцев ввести ряд ограничений, связанных с правом на аборты, трансгендерами и инициативой по обеспечению многообразия.