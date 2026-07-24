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Свищев назвал 21-й санкционный пакет ЕС атакой на руководителей российского спорта

Свищев назвал 21-й санкционный пакет ЕС атакой на руководителей российского спорта

Первый зампред Комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что 21-й санкционный пакет ЕС, в который включили Министра спорта Михаила Дегтярева и других спортивных чиновников, является беспрецедентной атакой на руководство российского спорта.

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