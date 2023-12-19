В США представили гибридный кроссовер для большой семьи

Кроссовер Energy / © Revo Zero Corporation Новый вместительный кроссовер Energy получил два электромотора и оснащен небольшой аккумуляторной батареей, а для дальних путешествий предусмотрены водородные топливные ячейки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии