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ФТС: 60-70% коньяка в России является фальсификатом

ФТС: 60-70% коньяка в России является фальсификатом

Существует несколько видов фальсификации. Это фальсификация использования сырья, отличного от сырья для производства коньяка, завышение срока выдержки коньячных дистиллятов, фальсификация с использованием веществ, не присущих для коньячных дистиллятов60-70% коньяка в России — фальсификат, изготовленный с нарушением технологии производства.

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