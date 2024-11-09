ФТС: 60-70% коньяка в России является фальсификатом

Существует несколько видов фальсификации. Это фальсификация использования сырья, отличного от сырья для производства коньяка, завышение срока выдержки коньячных дистиллятов, фальсификация с использованием веществ, не присущих для коньячных дистиллятов60-70% коньяка в России — фальсификат, изготовленный с нарушением технологии производства.