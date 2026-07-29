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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: «Не вижу шансов при здоровом Кордобе. Нужен будет при схеме 4–4–2 и игре через навесы»

Александр Гришин оценил перспективы Дмитрия Воробьева в « Краснодаре ». В межсезонье «быки» купили форварда у «Локомотива».

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