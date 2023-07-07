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Бизнес-омбудсмен Чукотки выступил в Думе автономного округа с докладом о внесении изменений в законопроект «О северном завозе»

Бизнес-омбудсмен Чукотки выступил в Думе автономного округа с докладом о внесении изменений в законопроект «О северном завозе»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чукотском автономном округе Николай Кулик выступил в Думе Чукотского автономного округа с докладом на круглом столе «О ходе реализации и необходимых мерах правового регулирования доставки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов («северный завоз»)», организованном Комитетом Государственной Думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики, совместно с Минвостокразвития России.

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