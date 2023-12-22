В Смоленске магазин «Детский мир» попался на навязывании завышенной цены

В ситуацию, от которой пострадал смолянин, вмешалась федеральная служба При оформлении заказа в сети магазинов «Детский мир» цена заказа для покупателя из Смоленска составила 1881,6 рублей, но после подтверждения заказа с карты списали 2146,2 руб.
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