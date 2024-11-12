Война. Причины и последствия

Что такое война?«Война – это продолжение политики», именно так звучит самая знаменитая фраза Клаузевица, которая ясно показывает, что войны – одно из средств проведения политики государства, и война в первую очередь подчиняется политикам, поэтому не нужно строить иллюзий о «недопустимости войны».