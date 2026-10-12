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Регионы России

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Матчи Кубка России по футболу стартуют с минуты паузы в честь Никиты Симоняна

Матчи Кубка России по футболу стартуют с минуты паузы в честь Никиты Симоняна

Матчи в рамках Кубка России по футболу, которые пройдут с 13 по 15 октября, начнутся с минуты паузы и будут сопровождаться акцией, посвящённой памяти легендарного футболиста Никиты Симоняна.

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