Матчи Кубка России по футболу стартуют с минуты паузы в честь Никиты Симоняна

Матчи в рамках Кубка России по футболу, которые пройдут с 13 по 15 октября, начнутся с минуты паузы и будут сопровождаться акцией, посвящённой памяти легендарного футболиста Никиты Симоняна.
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