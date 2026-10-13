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Гарри и Меган приедут в Ноттингем, где их когда-то встречали флагами. Теперь неодобрение пары — 68%

Гарри и Меган приедут в Ноттингем, где их когда-то встречали флагами. Теперь неодобрение пары — 68%

Первое совместное публичное появление Гарри и Меган после возвращения в Британию — и сразу Ноттингем.

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