Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о соперничестве с Петром Гуменником. «Изменилось ли видение его как соперника? Специально нет, но, понятное дело, все ребята соперники мои.
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