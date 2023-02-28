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Романцев про Дзюбу и Глушакова: «Не раздумывая взял бы их в команду – они не умеют проигрывать. Они привыкли решать серьезные задачи, это уже в крови»

Романцев про Дзюбу и Глушакова: «Не раздумывая взял бы их в команду – они не умеют проигрывать. Они привыкли решать серьезные задачи, это уже в крови»

Олег Романцев заявил, что не раздумывая взял бы в свою команду Артема Дзюбу и Дениса Глушакова. – Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку.

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