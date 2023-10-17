ООН: Сейчас в Газе безопасных мест нет

Директор по коммуникациям Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Джульетт Тома заявила в интервью радио BBC, что в секторе Газа безопасных мест на данный момент не осталось.
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