Закон и Порядок

135 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    А с чего это простых жуликов и воров называют элитой?ПРОНЬКО: ДОМ НА З...
  • Владимир Соловьев
    Никакого конфликта у России с Ираном нет и быть не может. Это обыкновенное партнёрско-деловое взаимодействие. И вообщ..."Москва встала в ...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    А что тут такого? Кто,ФИО,возраст,пол, семейное положение,национальность."Ситуация, как в ...

Стратегическая покупка акций, пошлины на удобрения и уход Адидаса из России

Стратегическая покупка акций, пошлины на удобрения и уход Адидаса из России

1. В «Школе Капитализма» я пишу про одно из главных правил биржевой торговли — покупать (или продавать) бумаги в соответствии с заранее выработанной стратегией, а не на фоне горячих новостей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх