Медвежий угол

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Путин намекнул Европе, как спасти украинский транзит

Путин намекнул Европе, как спасти украинский транзит

Сначала пояснения по "Северному потку-2" и транзиту российского газа через Украину сделали в МИД РФ:- контракт действует;- после ввода в строй Северного потока-2 "Газпром" продолжит поставки по контракту;- дальше – как договорятся хозяйствующие субъекты.

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