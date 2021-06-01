Путин намекнул Европе, как спасти украинский транзит

Сначала пояснения по "Северному потку-2" и транзиту российского газа через Украину сделали в МИД РФ:- контракт действует;- после ввода в строй Северного потока-2 "Газпром" продолжит поставки по контракту;- дальше – как договорятся хозяйствующие субъекты.
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