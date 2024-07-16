Cын Трампа сообщил об изменениях в отце после покушения

Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший в интервью Axios заявил, что покушение на митинге в Пенсильвании изменило его отца и будет иметь долгосрочное влияние на бывшего президента Соединенных Штатов.
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