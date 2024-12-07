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В ДНР предложили ударить БПЛА по приехавшему в Суджу экс-футболисту Алиеву

В ДНР предложили ударить БПЛА по приехавшему в Суджу экс-футболисту Алиеву

Интернет-пользователи из ДНР предложили прислать индивидуальный FPV-дрон для экс-футболиста «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева, который объявился в Курской области, и предложили «вязать его».

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