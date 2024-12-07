В ДНР предложили ударить БПЛА по приехавшему в Суджу экс-футболисту Алиеву

Интернет-пользователи из ДНР предложили прислать индивидуальный FPV-дрон для экс-футболиста «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева, который объявился в Курской области, и предложили «вязать его».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии