Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Все эти сша с ес - просто дебилы!!! Когда их собственные граждане захотят порезать на ремни, он сбегут как крысы с ко...А Путин-то оказал...
  • Sergey
    насчет красавицы...... это на любителя.😂«Еще ни одна женщ...
  • Nikolia Vovchenko
    Когда то,пару лет назад,Президент России В.В.Путин дал указание продавать ВСЁ ЗА РУБЛИ...Ну и что,уже Индия насовала ...Baijiahao: привет...

С днём рождения, Людмила!

С днём рождения, Людмила!

С днём рождения, Людмила! Сегодня день рождения бессменного администратора нашего сайта Фирстовой Людмилы! Считается, что у женщины не спрашивают возраст, но здесь мы все в таком возрасте, что молчать о нём уже глупо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Благодарю, Милочка, за поздравление!😘🥰
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх