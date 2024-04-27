Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию

МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию

Сотни граждан Таджикистана застряли на КПП «Саргарчин» на границе Казахстана и России, сообщило агентство «Азия-Плюс».

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Комментарии
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Serg
&quot;Сотни граждан Таджикистана застряли на КПП&quot;- я я надеялся на тысячи застрявших и миллионы депортированных в Душанбе.
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1 час.
S
Serg
Дождутся, когда русский мужик за вилы возьмется. Тогда на вилах окажутся не только мигранты...
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1 час.
Владислав Владислав
Отлично, гнать в шею таких мигранттов из России. И нехрен в Россию аулами заезжать.
Ответить
35 мин.

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