Сотни граждан Таджикистана застряли на КПП «Саргарчин» на границе Казахстана и России, сообщило агентство «Азия-Плюс».
МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию
Комментарии
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Serg
"Сотни граждан Таджикистана застряли на КПП"- я я надеялся на тысячи застрявших и миллионы депортированных в Душанбе.
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1 час.
S
Serg
Дождутся, когда русский мужик за вилы возьмется. Тогда на вилах окажутся не только мигранты...
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1 час.
Владислав Владислав
Отлично, гнать в шею таких мигранттов из России. И нехрен в Россию аулами заезжать.
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35 мин.
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