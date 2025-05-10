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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Дрейфовал в невесомости более полувека: почему «Космос-482» не долетел до Венеры и упал на Землю

В Индийский океан упал советский космический аппарат «Космос-482». Он был запущен в космос еще в 1972 году для исследования Венеры, однако из-за технической неисправности разгонного блока он так и не преодолел орбиту Земли и начал постепенно планировать в сторону планеты.

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