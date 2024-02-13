Четвёртый серийный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 получил энергетическую установку

Четвертый серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 типа "Арктика" получил энергетическую установку, специалисты "Балтийского завода" завершили работы по установке двух ядерных реакторов "Ритм-200" на борт судна.
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