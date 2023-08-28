С 1 сентября вступят в силу новые правила реализации алкоголя и табачной продукции

С одной стороны для некурящего и непьющего хорошо не видеть алкорожи и меньше дышать дерьмом с чужих ртов. Да только всё остаётся по прежнему - гадят и гадят, и чиновники маржу с этого снимают.

ЕР

Егор Рыжов

Хрен сним с алкоголем, но с сигаретами уже перебаршивают, сколько можно цены на них повышать, уже зло берёт, аж зубы скрипят от злости, я курю 31 год и бросить просто не могу, поробывал не получается, с какого хрена я теперь должен столько платить за сигареты, раньше всех на них подсадили, теперь на нас зарабатывают!