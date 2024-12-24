Полицейские Северной Осетии изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, пригодные по назначению

Оперативниками совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кировскому району РСО-Алания в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» был задержан житель селения Эльхотово, подозреваемый в незаконном хранении оружия.
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