Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен тяжелоранеными

Уполномоченные договорились о помощи в обмене списками пострадавшихУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что договорилась с украинскими коллегой Дмитрием Лубинцом о помощи в обмене списками тяжелораненых.
Уполномоченные договорились о помощи в обмене списками пострадавшихУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что договорилась с украинскими коллегой Дмитрием Лубинцом о помощи в обмене списками тяжелораненых.
Свежие комментарии