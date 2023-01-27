Daily Storm

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Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен тяжелоранеными

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен тяжелоранеными

Уполномоченные договорились о помощи в обмене списками пострадавшихУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что договорилась с украинскими коллегой Дмитрием Лубинцом о помощи в обмене списками тяжелораненых.

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