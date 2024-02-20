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Победный секс: все подробности о позе амазонки

Поза амазонки — не для новичков в сексе, поскольку требует некоторой гибкости и степени близости. Но тем, кто хочет освежить свою сексуальную жизнь, она точно подойдет! Что это за поза? Позиция амазонки — это прекрасная смесь миссионерской позы и позы наездницы.

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