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Военно-исторический фестиваль стартовал под Севастополем

Военно-исторический фестиваль стартовал под Севастополем

Под Севастополем стартовал военно-исторический фестиваль. В парке живой истории на Федюхиных высотах грандиозное событие, которое проходит уже 8 год подряд ежегодно собирает сотни реконструкторов со всей страны, передает корреспондент "Вести Крым".

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