Армения допустила закупки газа у Азербайджана и других стран

Ереван впервые столь отчетливо обозначил готовность покупать газ у Баку. Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что республика не исключает закупок природного газа у Азербайджана и других государств, и намерена последовательно придерживаться курса на диверсификацию поставок.
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