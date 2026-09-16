Армения допустила закупки газа у Азербайджана и других стран

Ереван впервые столь отчетливо обозначил готовность покупать газ у Баку. Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что республика не исключает закупок природного газа у Азербайджана и других государств, и намерена последовательно придерживаться курса на диверсификацию поставок.