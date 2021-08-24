Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из московских роддомов

Проект будет функционировать в четырех роддомах На своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столичных роддомах уже полтора года работает система видеонаблюдения за недоношенными малышами, к которой подключают родителей.
Проект будет функционировать в четырех роддомах На своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столичных роддомах уже полтора года работает система видеонаблюдения за недоношенными малышами, к которой подключают родителей.
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