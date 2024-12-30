Предупреждение русофобам

РФ заявила досудебные претензии странам Балтии в связи с дискриминацией её соотечественников «Мы, — сказала в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, — задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников.