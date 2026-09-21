Ямалец завоевал бронзу на чемпионате России по силовому экстриму

Дмитрий Хвостенко из Губкинского стал бронзовым призером чемпионата России по силовому экстриму. Об этом сообщил департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.
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