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Ямалец завоевал бронзу на чемпионате России по силовому экстриму

Ямалец завоевал бронзу на чемпионате России по силовому экстриму

Дмитрий Хвостенко из Губкинского стал бронзовым призером чемпионата России по силовому экстриму. Об этом сообщил департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

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