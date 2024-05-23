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Завершены съемки фильма об обороне Козельска «Злой город»

Завершены съемки фильма об обороне Козельска «Злой город»

Завершились съемки картины «Злой город» Константина Буслова, передает «Бюллетень кинопрокатчика». Съемки фильма об обороне Козельска от нашествия войска хана Батыя велись в Подмосковье и Тверской области.

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