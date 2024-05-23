Завершены съемки фильма об обороне Козельска «Злой город»

Завершились съемки картины «Злой город» Константина Буслова, передает «Бюллетень кинопрокатчика». Съемки фильма об обороне Козельска от нашествия войска хана Батыя велись в Подмосковье и Тверской области.
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