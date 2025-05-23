НАСА отменяет удалённую работу для 5,5 тысяч сотрудников

Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) сообщила более чем 5500 сотрудникам, работающим в гибридном режиме и на удалёнке, что они должны вернуться к полноценному рабочему графику, 23 мая сообщает портал space.
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