Николай Азаров: Украина на перепутье между войной и миром

Почему убийство известного журналиста Олеся Бузины остаётся безнаказанным спустя годы? Могут ли США заставить Киев выполнять международные договорённости? Что скрывается за внезапным усилением мобилизации в Украине? И главное: есть ли будущее у страны, где власть ставит пиар выше человеческих жизней? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.